Не про Карлсона: Маршакфест показал воронежцам спектакль по хиту Астрид Линдгрен

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Саратовский ТЮЗ имени Киселева привез на Маршакфест замечательный семейный спектакль. Лето, каникулы, новые друзья - «Мы - на острове Сальткрока» о простых житейских ситуациях, в которых соседствуют радость и горе, беззаботность и сложности, которые нужно решать. Словом, вроде бы обыденные вещи. Но они цепляют именно тем, что близки всем. А уж если постановка сделана по произведению мастера детской литературы Астрид Линдгрен, которая умеет влюблять в своих персонажей, то неудивительно, что публика сразу же включается в процесс.

И воронежские зрители мгновенно ощутили эффект присутствия, «причалив» с семьей писателя Мелькерссона на маленьком шведском острове, снявшей на лето старую усадьбу. Здесь деревенские жители посмеиваются над приезжими «неумехами», помогая им вставлять стекла и разжигать печь. А городские сразу же бросаются в бой за старый дом, не жалея последних средств, чтобы спасти усадьбу от прагматичных рвачей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- «Мы – на острове Сальткрока» было известно в Советском Союзе с 70-х. Его, кстати, очень любят шведы, у них «Карлсон» - не самое популярное произведение Линдгрен. А про Сальткрока там был снят сериал, сценарий к которому писала Астрид, а после она оформила его в книгу. Линдгрен - это потрясающая литература. В ее произведениях есть все - дружба, преданность, столкновение со смертью, противостояние деревенских и городских. Для меня история маленького отдаленного острова - это тема потерянного рая, - рассказала режиссер Виктория Печерникова. – Мы старались использовать много аутентичного, например, кроме шведской музыки 60-х включили кулнинг - народные пастушьи напевы, которыми в тумане звали овец, это такой народный музыкальный фольклор, он придает атмосферу.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Интересно решены и декорации природы – скалы и море, которое «волнуется» словно живое. К сожалению, сцена ВКЗ не позволила театру на 100% развернуть декорацию. Из-за того, что в концертном зале нет специальных подъемников, теплоход с Мелькерсонами не «выплыл» эффектно из моря, - его пришлось просто поставить сбоку. Но это не помешало публике погрузиться в действо с головой, сопереживая героям.