Воронежцев пригласили на казачий фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 ноября в Городском Дворце культуры состоится Х фестиваль-конкурс казачьей песни и танца «Казачий Дон».

В форуме имени Тихона Аскоченского примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители, основу репертуара которых составляет народное творчество, направленное на сохранение традиционной казачьей культуры.

Среди участников: кадеты Горожанкинского казачьего кадетского корпуса, ансамбль «Горница», ансамбль русской народной и казачьей песни «Родные напевы», младший состав ансамбля народной песни «ЛюбоЖить», ансамбль песни и пляски «Казаки России», ансамбль традиционной казачьей культуры «Казачья Родова», народный театр танца «Золушка», казачий коллектив «Рута», женский ансамбль старинной казачьей песни «Жалочькя», студенты отделения сольного и хорового народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, вокальный ансамбль «Казачье сердце», вокальный ансамбль «Кружева», вокальный ансамбль «Придонье», а также солисты Любовь Маркова, Сергей Слободяник, Елена Агаркова, Ольга Лосева, Константин Кургузов, Виктор Шарунов, Матфей Киселев.

В программе фестиваля также мастер-классы по казачьей песне и казачьему плясу.

Начало в 10.00, 12+