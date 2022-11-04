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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:09

Жительница Воронежа «обезопасила» свои счета и потеряла 301 тысячу рублей

Она попалась на уловку мошенников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

55-летняя жительница Воронежа поверила звонящему ей лже-сотруднику службы безопасности банка и в одночасье лишилась крупной суммы денег. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД по региону.

Аферист рассказал доверчивой горожанке, что с ее лицевого счета кто-то пытается похитить сбережения. Она поверила и продиктовала свои персональные данные, чтобы обезопасить счета. В итоге мошенники списали у нее 301 тысячу рублей.

Поняв, что ее обманули, владелица банковского счета, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.