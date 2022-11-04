В Воронежской области сельчанина осудили за серию краж посуды и документов

Фото из архива КП Фото: Из архива KP.RU

Кантемировский райсуд вынес приговор ранее судимому 56-летнему местному жителю за серию краж, а также похищения документов (ч.1, 2 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Как оказалось, «серийник» не гнушался нечем. Например, со двора одного потерпевшего похитил алюминиевый казан без крышки, емкостью 15 литров. Распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в размере 3000 рублей. Со двора другой местной жительницы из шкафа похитил две алюминиевые кастрюли без крышек емкостью по 20 литров каждая. Ущерб насчитали в размере 3700 рублей.

А чуть позже увидев на лавочке в парке «Светлячок» в Кантемировке мужчину, незаметно украл у него портфель с документами. В этом случае ущерб составил 5915 рублей. Впоследствии все похищенное имущество было найдено и возвращено потерпевшим.

Однако вор-серийник наказания не избежал. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.