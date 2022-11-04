Бывшему воронежскому участковому вынесли повторный приговор за смертельное ДТП

В Воронеже в Железнодорожном районном суде вынесли повторный приговор по резонансному уголовному делу, фигурантом которого проходит бывший участковый 25-летний Владимир Ш. Он признан виновным в смертельной аварии (ч. 5 ст. 264 УК РФ), которая унесла жизни 41-летнего мужчины и 71-летней женщины и еще одну на всю жизнь сделала инвалидом.

Ранее он получил три года колонии, но обжаловал приговор. При повторном рассмотрении суд вынес аналогичное решение.

Напомним, бывший полицейский 9 июня 2020 года ехал по Ленинскому проспекту на максимально допустимой скорости – около 100 км/ч. Не справившись с управлением, он вылетел на авто на тротуар и сбил тех пешеходов. Один мужчина скончался на месте. Пожилая женщина умерла позже в больнице. А третья местная жительница получила тяжкие травмы.

В суде экс-участковый снова пытался доказать, что, возможно, аварии и не случилось бы, если правила дорожного движения не нарушил другой водитель, который ехал ему навстречу. Но снова его доводы не подтвердились. Приговором суда ему назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселения и 2 года лишения права управлять транспортным средством. Изменилась только сумма взыскания морального вреда, суд принял иск от пятерых потерпевших и удовлетворил их. В общей сложности Шейкин обязан выплатить 2 миллиона 800 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.