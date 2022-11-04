Некоторые мобилизованные жители Воронежской области получат отсрочку

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Призывная комиссия Воронежской области отменит часть решений по мобилизации граждан, которым предусмотрена отсрочка после 21 сентября. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-центре регионального правительства по итогам специального заседания.

Это касается тех наших земляков, которых мобилизовали до того, как были скорректированы условия проведения кампании. Например, домой вернуться воронежцы, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет, а также студенты-очники вузов с государственной аккредитацией и IT-специалисты аккредитованных профильных компаний.

Участвующий в заседании губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что необходимо рассматривать не только заявления мобилизованных, поступившие с просьбами о предоставлении отсрочек, но и проверять все данные призванных на военную службу.