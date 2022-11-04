В школе в воронежском райцентре появится новый спортзал

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области начали поиск подрядчика для строительства пристройки к СОШ №1 в Боброве. Там организуют спортзал с современным оборудованием. Начальная максимальная цена контракта — 99,7 млн рублей. Об этом рассказали в облправительстве 4 ноября.

Победитель должен будет построить одноэтажный спортивный зал 24х45 м, сделать фасадные и внутренние отделочные работы, произвести устройство наружных сетей канализации, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. К пристройке помимо всего необходимо будет сделать автомобильную дорогу и благоустроить прилегающую территорию.

- Пристройка спортзала к школе предназначена для универсального использования: общефизическая подготовка, занятия на тренажерах, спортивные игры (минифутбол, гандбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон) и локальные соревнования по спортивным играм в зале, пояснили в облправительстве.

Работы необходимо завершить до 1 сентября 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 ноября. Подрядчика определят 14 ноября.