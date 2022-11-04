В Воронеже поймали мошенника-курьера, который забрал у пенсионера 100 тысяч

В полицию обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что неизвестный мошенническим путем завладел его 100 тысячами рублями. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 4 ноября.

Потерпевший пояснил, что 31 октября около 13 часов он находился дома. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что его внучка попала в ДТП. Чтобы спасти ее от якобы уголовной ответственности пенсионер передал курьеру имеющиеся у него деньги. А когда понял, что его обманули, сообщил правоохранителям.

31-летний посыльный, местный житель, был задержан. Он признался, что нашел объявление о заработке в интернете и получал задания в мессенджере. Ему писали адреса пенсионеров, у которых он забирал денежные средства и отправлял их на банковские реквизиты. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».