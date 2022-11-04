Грабители вынесли из магазина под Воронежем музыкальные колонки на 50 тысяч рублей

Фото - ГУ МВД по региону

О краже из магазина бытовой техники, распложенного на улице Дзержинского в Семилуках, в полицию сообщили сотрудники. Ущерб составил около 50 000 рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 4 ноября.

Выяснилось, что вечером в магазин зашли двое неизвестных мужчин под видом покупателей. Они дождались, пока продавец отвлеклась, сложили десять музыкальных колонок в белый пакет и направились к выходу. Магнитные рамки зазвенели. Однако сотрудники не смогли догнать злоумышленников.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. Так установили, что воры уехали на автомобиле «Лада Гранта». На кадре высветился фрагмент номера Курского региона. Местонахождение подозреваемых было оперативно установлено. Задержали грабителей в Курске. Мужчины 33 и 28 лет полностью признали свою вину, пояснив, что похищенное продали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.