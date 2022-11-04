В Воронежской области за сутки зафиксировали менее ста новых пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Ковид отступает: за последние 24 часа в Воронежской области лишь в 96 случаях зафиксировали у пациентов наличие заражения коронавирусом. В стационары при этом положили 25 заболевших. Об этом 4 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Цифра опустилась ниже 100 зараженных впервые за последние четыре месяца. Хорошие данные и по выздоровевшим. За последние сутки 218 жителей региона успешно победили COVID-19.

По счастью, летальных случаев не зафиксировано.