«Графский поезд» запустит из Воронежа два новогодних маршрута

Воронежский «Графский поезд» подготовил для воронежцев новогоднюю программу. На зимние праздники будут запущены два маршрута: «Путешествие в лесную резиденцию Деда Мороза» и «Путешествие в зимнюю сказку». Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

Экскурсионными программами можно воспользоваться и весело провести время с 3 декабря по 29 января – кроме 31 декабря, 1 и 6 января.

В эксклюзивную новогоднюю программу входят: обзорная остановка на станции Графская, высадка на станции Рамонь, поездка в село Нелжа, остановка в Ступино и посещение парка «Нелжа.ру». Здесь гостей ожидает посещение программы «Лесная резиденция Деда Мороза», театрализованное представление, мастер-класс по росписи традиционного новогоднего имбирного пряника, катание с горок и другие зимние забавы.

В классическую программу входят: обзорная остановка на Графской, высадка в Рамони, поездка в село Нелжа, остановка в Ступино и посещение парка «Нелжа.ру». Здесь пассажиров «Графского поезда» ждут обзорная экскурсия с рассказом о старинной земской школе и объектах парка, посещение музейного комплекса «Соколов хутор», знакомство с обитателями скотного двора и конюшни.

Ознакомиться с подробной программой маршрутов можно на сайте ППК «Черноземье».