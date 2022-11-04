Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили воронежцев с Днем народного единства

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Вадим Кстенин и Владимир Ходырев обратились к жителям города в День народного единства.

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем народного единства!

Этот день - символ исторической мудрости нашего народа, обращающий нас к переломным событиям в судьбе страны, когда идеи всенародного единства, патриотизма и сплоченности получили свое реальное и убедительное воплощение. Душевный порыв, исходивший от граждан в минуты испытаний, стал истинным выражением любви к Отечеству, примером массового патриотизма и самоотверженности.

И сегодня в непростое для России время в наших соотечественниках мы видим черты героических предков. Память о великих событиях прошлого – важная нравственная опора, которое помогает всем нам идти вперед и не отступать от исторических представлений россиян о гражданском долге, чести, правде и справедливости.

Искренне желаем вам благополучия, оптимизма и новых успехов на благо нашей страны и родного Воронежа!

Глава городского округа город Воронеж В. Ю. Кстенин,

Председатель Воронежской городской Думы В. Ф. Ходырев.