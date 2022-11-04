В воронежском СНТ «Мичуринец» сгорел дачный дом

Фото - ГУ МЧС по региону

Сообщение о возгорании поступило спасателям ночью, 4 ноября, в 02:32. В СНТ «Мичуринец» на улице Садовая полыхал дачный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место прибыли два пожарных расчета. В ликвидации возгорания участвовало 8 человек и 2 единицы техники. Огонь потушили в 02:55. Однако, домик 4х6 м спасти не удалось. Он выгорел полностью. По оперативной информации, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В МЧС напомнили воронежцам об осторожном обращении с огнем. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».