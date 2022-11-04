В горевшем доме на улице Небольсина в Воронеже восстановили теплоснабжение

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжают восстанавливать после пожара 31 октября четырехэтажку на улице Небольсина. Заработала система теплоснабжения. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Вадим Кстенин.

Специалисты отрегулировали внутридомовую систему после ремонта и запуска. В доме работоспособно электричество, но на верхних этажах квартиры подключают только после обращения собственников и после проверки, просохли ли стены.

Сгоревшая кровля демонтирована, начался завоз материалов для ее восстановления. После монтажа крыши проведут проверку вентканалов, чтобы возобновить газоснабжение.

Напомним, что четырехэтажный дом №17 на улице Небольсина заполыхал днем понедельника. Огонь охватил кровлю здания, 48 человек пришлось эвакуировать. Спасатели тушили его почти полтора часа.