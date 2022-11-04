Воронежцам показали спектакль про блокадные игрушки, спасавшие детей

900 хлопьев снега Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Половину конфеты оставить маме и Мишке. Даже в самое голодное время.

Как выживали дети блокады, сделали спектакль «Комик-трест» и музей обороны и блокады Ленинграда. В родном Санкт-Петербург «900 хлопьев снега» играют в музее – на фоне реальных свидетельств тех страшных дней.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Благодаря не масштабным декорациям (полотнища белой материи, стул, буфет и часы, а также видео-инсталляции, транслирующей кадры блокадной хроники) труппа смогла привезти его на Маршакфест. В постановке используют реплики игрушек блокадных детей. Их слегка увеличили, чтобы предметы были соразмерны главной героине – девочке, оставшейся в чужой квартире наедине со страхом, холодом и голодом. Постановка - вымышленная правда - придуманная история, но на основе хроники из фондов музея блокады. Девочка Яся с лицом целлулоидного пупса изо всех сил старается ждать маму, которая не придет, замерзнув в нескольких метрах от двери. И именно игрушки, мишка, помогают девочке выжить.

900 хлопьев снега Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Дети сами по себе олицетворяют жизнь как таковую. Поэтому ребенок в любой ситуации старается выжить, облечь даже самое страшное существование в игру. Когда страшное становится бытом (как пандемия, рак или война), мы к этому привыкаем и становимся циничными. И дети нас учат по-другому подходить ко всему, в принципе, - к понятию жизни, ее ценности в любой момент времени, будь то блокада или болезнь, - говорит режиссер Татьяна Сидорова.

Зрители, потрясенные душещипательными сценами, сидели не шелохнувшись. Взрослые, не стесняясь, вытирали слезы.