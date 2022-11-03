Воронежский «Буран» в гостях проиграл «Химику» из Воскресенска в овертайме

Решающий гол Павла Ткаченко получился красивым. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период игры в Воскресенске проходил в равной борьбе. А закончился очень обидно для «Бурана». У «Химика» удалили игрока, но «ураганные» в большинстве ухитрились упустить на свидание с вратарем Макаровым Демида Мансурова. Тот все сделал мастерски, увел шайбу в сторону от голкипера и практически завез ее в ворота – 0:1. Случилось это на 19 минуте.

Начало второго периода тоже было за хозяевами. Уже на 23 минуте Олег Губин после классного паса бросил в уже пустые ворота – 0:2.

К чести «Бурана», гости не сдались. И на 39 минуте Прохор Корбин с третьей попытки отправил шайбу в сетку – 1:2. За «ураганными» остался и третий период. На 54 минуте Евгений Сулимов классным выстрелом сравнял счет – 2:2.

Однако в овертайме на его третьей минуте блеснул индивидуальным мастерством Павел Ткаченко. Он проскочил между двух игроков «Бурана» и оставил не у дел Макарова – 2:3.

«Буран» набрал 11-е очко и остался на 24 месте. Впереди у «ураганных» 5 ноября еще один выездной матч – на этот раз с соседом по турнирной таблице ВХЛ. ХК «Рязань-ВДВ» сейчас занимает 25 место с 10 очками. Битва аутсайдеров стартует в 17.00.