Рядовой из Воронежской области погиб в ходе СВО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Администрация Лискинского района выразила соболезнования родным и близким механика-водителя Владимира Болдинова, погибшего во время спецоперации. Рядовой, рискуя жизнью, защищал мирных жителей Макеевки, отражая ожесточенное наступление противника.

- Владимир родился и вырос на своей малой родине – в селе Степнянское. В нашей памяти он останется, как порядочный, честный и ответственный человек, большая часть жизни которого была посвящена служению Отечеству, выполнению своего профессионального долга. Ратный подвиг нашего земляка, который отдал жизнь за мирное будущее своих соотечественников, будет примером для подрастающего поколения, - говорится в некрологе администрации Лискинского района.

Указом Президента России Владимир Болдинов награжден Орденом Мужества посмертно.