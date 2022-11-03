Жительница Воронежа по пьяни обматерила в магазине покупателей, а потом полицейского

В мировой суд передают дело 37-летней жительницы Воронежа, которую обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

В сентябре 2022 года сотрудники магазина вызвали полицию, когда пьяная женщина нецензурно выражалась, оскорбляя покупателей. Приехавшие правоохранители предупредили нарушительницу об административной ответственности. Но она в итоге переключилась на сотрудника полиции, обругав и его в грубой форме.

Женщину уже оштрафовали за мелкое хулиганство. Кроме того, ей грозит до одного года исправительных работ.