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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 17:28

Жительница Воронежа по пьяни обматерила в магазине покупателей, а потом полицейского

Дело передают в суд
Ярослав ИВАНОВ

В мировой суд передают дело 37-летней жительницы Воронежа, которую обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

В сентябре 2022 года сотрудники магазина вызвали полицию, когда пьяная женщина нецензурно выражалась, оскорбляя покупателей. Приехавшие правоохранители предупредили нарушительницу об административной ответственности. Но она в итоге переключилась на сотрудника полиции, обругав и его в грубой форме.

Женщину уже оштрафовали за мелкое хулиганство. Кроме того, ей грозит до одного года исправительных работ.