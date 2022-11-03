В Воронеже суд признал недействительными дипломы, полученные за взятки в агроуниверситете

Центральный райсуд Воронежа признал недействительными результаты зачетов и экзаменов, а также дипломы о высшем образовании, выданные в агроуниверситете 13 студентам. Их выдалили за взятки, которые дали заведующему кафедрой экономического анализа, статистики и прикладной математики экономического факультета.

Прокурорские сотрудники установили, что с 2019 по 2020 преподаватель получал от студентов-заочников экономического факультета от 30 до 50 тысяч рублей в качестве взяток за защиту преддипломной практики, написание выпускной квалификационной работы и ее успешную защиту при проведении госэкзаменов 2019-2020 учебного года, за сдачу зачетов и экзаменов по отдельным дисциплинам. Ранее Центральный райсуда признал заведующего кафедрой виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в органах системы гос образования РФ сроком на 4 года.

- В настоящее время прокуратура района подала иск о взыскании с осужденного в доход государства 545 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.