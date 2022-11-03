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НовостиЗвезды3 ноября 2022 16:24

Спектакль воронежского театра номинировали на "Золотую маску"

Постановка претендует на награду в пяти номинациях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский спектакль номинировали на «Золотую маску-2023» сразу в нескольких номинациях. Претендентов на национальную театральную премию объявили 3 ноября.

В списке - «Ребенок» Воронежского Камерного театра – постановка Антона Федорова по пьесе Юна Фоссе представлена в номинации Драма/Спектакль малой формы. Актриса Яна Кузина, играющая в спектакле Агнес, заявлена в категории Драма/женская роль, а актер Михаил Гостев (Фредерик в постановке) – в категории Драма/мужская роль. Режиссер спектакля Антон Федоров претендует на премию в номинации Драма/работа художника, Игорь Фомин – в номинации Драма/работа художника по свету.

Лауреатов премии объявят в конце апреля 2023 года.