Воронежцев пригласили на фестиваль «На Казанскую»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября воронежцы отметят День народного единства и религиозный праздник фестивалем «На Казанскую». Гала-концерт XXX форума фольклорных и этнографических коллективов пройдет во Дворце культуры железнодорожников.

В программе праздника выступят фольклорный ансамбль из Санкт-Петербургской консерватории, мужской ансамбль старинной казачьей песни «Крепость» и фольклорный ансамбль «Родные напевы» из Волгоградской области, ансамбли «Воскресение» и «Арепей» из Липецка, фольклорные ансамбли из Воронежа - «Воля», «Время», «Паветье», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники». А еще можно услышать три коллектива из легендарного села Афанасьевка Алексеевского района Белгородской области, в которых песни своего села поют три поколения: детский фольклорный ансамбль «Сорока» и молодежный фольклорный ансамбль «Благовест», фольклорный ансамбль села Афанасьевка. Прозвучат произведения песенного фольклора Воронежского края, а также старинные песни областей России.

В фойе развернется выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. Мастера представят изделия из шерсти и войлока, украшения из бисера и натурального камня, иконы и колокола авторского литья, куклы в национальных костюмах, обереги, скульптуру малых форм из глины и дерева, авторскую керамику, декоративную посуду, предметы домашнего обихода, панно из глины и природных материалов, традиционные воронежские свистульки, резьбу по дереву и кости, роспись по дереву, лаковую миниатюру.