В Воронеже 76-летний пенсионер ударил ножом попросившего денег соседа

Не ожидал, наверное, 41-летний воронежец, что банальная просьба занять денег приведет его на больничную койку. Ночью 2 ноября он пришел одолжить средств у соседа по лестничной клетке. Мужчины выпили, но поругались. И 76-летний хозяин квартиры

Ударил гостя в живот ножом. Потерпевший смог дойти до своей жилплощади, где его жена вызвала «скорую». А уже медики вызвали в больницу полицейских. После чего нападавшего задержали. Он признался, что начал махать ножом, потому что разозлился на соседа. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до десяти лет заключения.