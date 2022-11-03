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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 14:19

В Воронеже 76-летний пенсионер ударил ножом попросившего денег соседа

Перед этим мужчины выпили
Ярослав ИВАНОВ

Не ожидал, наверное, 41-летний воронежец, что банальная просьба занять денег приведет его на больничную койку. Ночью 2 ноября он пришел одолжить средств у соседа по лестничной клетке. Мужчины выпили, но поругались. И 76-летний хозяин квартиры

Ударил гостя в живот ножом. Потерпевший смог дойти до своей жилплощади, где его жена вызвала «скорую». А уже медики вызвали в больницу полицейских. После чего нападавшего задержали. Он признался, что начал махать ножом, потому что разозлился на соседа. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до десяти лет заключения.