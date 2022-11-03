Воронежцев пригласили на финал фестиваля «Русь стозвонная»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 ноября в Воронеже завершается XVIII фестиваль русской песни «Русь стозвонная» имени Токмакова. В этом году он вошел в программу мероприятий в рамках объявленного президентом Года культурного наследия народов России.

Гала-концерт лауреатов фестиваля «Русь стозвонная» пройдет в городском Дворце культуры в 18.00. В отборочных турах приняли участие 870 человек – исполнители из Воронежа и районов области. Участники в возрасте от 5 до 70 лет соревновались по номинациям: «Русский романс», «Русская народная песня», «Современная русская песня в эстрадной обработке», «Русь стозвонная» – произведения из репертуара Токмакова.

Напомним, фестиваль назван именем нашего земляка, талантливого поэта, композитора и исполнителя Александра Токмакова. Он проводится в Воронеже с 2005 года.