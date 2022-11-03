6 ноября воронежский заповедник "Костенки" завершает сезон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Костенки» завершают очередной туристический сезон. 6 ноября станет последним днем работы музея-заповедника в этом году.

- В оставшиеся дни до закрытия вы можете ознакомиться с экспозицией с 10.00 до 18.00. Мы не прощаемся с вами. Уже очень скоро на всех музейных онлайн-ресурсах вы сможете увидеть новые экскурсии, услышать познавательные научные лекции и принять участие в конкурсах нашего музея, а так же мы сами можем приехать к вам в гости с выездными программами, - сообщили в музее.

На зимний режим работы перешел заповедник "Дивногорье".