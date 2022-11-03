В Воронеже из-за игры «Факела» с «Краснодаром» перекроют улицы у стадиона

В центре Воронежа перекроют движение из-за домашней игры «Факела» с «Краснодаром». Встреча команд в рамках Чемпионата России по футболу пройдет 5 ноября в 16.25. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов.
С 18.00 4 ноября до 21.00 5 ноября запретят парковку на участках улиц:
- Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского),
- Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской),
- Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой),
- Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 00.00 до 21.00 5 ноября запретят движение на участках улиц:
- Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции),
- Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской),
- Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской),
- Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Среднемосковской).
На этих участках будет ограничен выезд с дворов, при этом проход для пешеходов останется свободным. Во время перекрытия автобусные маршруты №№ 49б, 58, 76 скорректируют путь следования:
- № 58 направят с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту,
- 49б, 76 - с Плехановской по Кольцовской, площади Черняховского, Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.