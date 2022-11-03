В Воронеже пройдет "Ночь летучей мыши"

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

5 и 6 ноября команда Центра охраны животных «Наша природа» организует в Ботаническом саду мероприятие, посвященное рукокрылым – «Ночь летучей мыши».

В программе экологического праздника:

- лекция специалиста по летучим мышам Елены Шерстяных;

- знакомство с летучими мышами, присутствие при их кормлении;

- рассказ о дуплянках и секретах привлечения насекомоядных зверьков на участок;

- развенчание страшных мифов и легенд о жизни летучих мышек;

- викторины и другие познавательные развлечения.

Акция пройдет в субботу и воскресенье с 16 до 19 часов. Количество мест ограничено. Условия и телефоны для записи – в группе Центра в соцсети «Вконтакте».

Мероприятие проводится в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.