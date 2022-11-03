В Воронеже пройдет "Ночь летучей мыши"

Фото Центра охраны животных "Наша природа"
Фото: Предоставлено
5 и 6 ноября команда Центра охраны животных «Наша природа» организует в Ботаническом саду мероприятие, посвященное рукокрылым – «Ночь летучей мыши».
В программе экологического праздника:
- лекция специалиста по летучим мышам Елены Шерстяных;
- знакомство с летучими мышами, присутствие при их кормлении;
- рассказ о дуплянках и секретах привлечения насекомоядных зверьков на участок;
- развенчание страшных мифов и легенд о жизни летучих мышек;
- викторины и другие познавательные развлечения.
Акция пройдет в субботу и воскресенье с 16 до 19 часов. Количество мест ограничено. Условия и телефоны для записи – в группе Центра в соцсети «Вконтакте».
Мероприятие проводится в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.