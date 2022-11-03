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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 12:41

После звонка «из банка» на жителя Воронежской области без его ведома оформили 3,5 млн кредитов

Аферисты убедили мужчину, что его пытаются обмануть банковские служащие
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 2 ноября в полицию с жалобами на действия дистанционных мошенников обратились 11 жителей Воронежской области. Они в совокупности потеряли более 8 000 000 рублей.

53-летнему жителю Павловского района позвонили «из банка» 18 октября. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и огорошил, что на его имя пытаются оформить кредит… недобросовестные сотрудники банка.

Житель Павловска поверил, что говорит с сотрудником, поскольку в трубке были слышны голоса других операторов. Тогда звонивший попросил потерпевшего установить на телефон приложение для получения удаленного доступа к его счетам. Когда тот выполнил все под диктовку, звонки прекратились. Зато начались смс-ки: что его карты заблокированы и что ему одобрены кредиты. После возвращения из командировки житель Воронежской области отправился в банк, что разобраться с ситуацией. Там и выяснилось, что мошенники оформили на мужчину более 3,5 млн рублей.