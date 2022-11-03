В Воронеже врачи спасли ребенка, обварившегося кипятком

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

О случае успешной реабилитации ребенка с сильнейшими ожогами рассказал департамент здравоохранения Воронежской области. Инцидент произошел в июне.

В приемное отделение районной больницы привезли семилетнего ребенка с обширными ожоговыми ранами, полученными в результате ошпаривания горячей жидкостью. Врачи провели маленькому пациенту противошоковые мероприятия, потом транспортировали его в реанимацию областной детской клинической больницы №2.

- У ребенка было поражено 40% тела, а на 5% были настолько глубокие раны, что требовалось оперативное лечение, - рассказала детский хирург ОДКБ №2 Оксана Яхъева. – В отделении реанимации, а затем и в гнойно-септическом отделении проводили ультразвуковую кавитацию ран, делали перевязки с современными раневыми покрытиями, выполняли метаболическую терапию и физиопроцедуры. Раны очистили от некротических масс, вся пораженная площадь зажила – без проведения кожно-пластической операции. Через месяц после выписки провели контрольный осмотр пациента. Рубцового процесса удалось избежать.

В ОДКБ №2 используют современные методы лечения: применение различных современных раневых покрытий позволяет закрывать пораженный участок и восстанавливать его благодаря содержащимся в них лекарственным препаратам.