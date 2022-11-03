Известный телекомментатор Нобель Арустамян снял фильм о болельщиках воронежского «Факела»

Болельщики "Факела" влюбили в себя всю футбольную Россию. Фото: кадр с видео

Очень крутая атмосфера на трибунах во время матчей дебютанта Премьер-лиги заинтересовала известного телекомментатора Нобеля Арустамяна. Он выпустил небольшой фильм на своем канале о феномене такой мощной любви к футболу в Воронеже. В нем свою версию ее зарождения выдвинул легендарный Валерий Нененко – главный тренер, выводивший «Факел» в 1999 году в высшую лигу и единственный специалист, оставивший нашу команду на два года в элите.

- Возможно, сыграло роль то, что эвакуированные во время войны футболисты приехали из Куйбышева (сейчас Самара) в Воронеж, с этого и началось активное развитие этого вида спорта, - говорит Валерий Георгиевич. – По-моему, «Факел» раз пять выходил в высшую лигу. И каждый раз происходило это, когда глава области любил футбол. А когда власти были равнодушны, команда либо вылетала во второй дивизион, либо и вовсе теряла профессиональный статус. Конечно, огромная несправедливость, что Воронеж не получил право принимать игры чемпионата мира-2018. Тогда и аэропорт бы новый могли построить, и, конечно, стадион.

Побывал гость из столицы и в гостях у бывшего нападающего «Факела» Сергея Крестененко, мастерство которого до сих пор вспоминают болельщики со стажем. Не так давно сообщали, что он тяжело болен раком. Сейчас, слава Богу, легендарный «Крест» чувствует себя вроде бы получше.

- 40 лет уже не играю, но все равно вспоминают люди, - сказал Сергей Крестененко. – За то, что мне чуть полегчало, благодарен неравнодушным людям, которые мне помогли. Ну и, конечно, своей жене.

В фильме была еще встреча с болельщиком «Факела» Павлом Припачкиным. Живет он в городе Апатиты Мурманской области и оттуда ездит на матчи нашей команды. Уникальная любовь к «Факелу».

- Еще когда учился здесь, нравилась атмосфера Воронежа. Какая-то она в лучшем смысле слова деревенская. Например, в так называемом тихом центре. Все друг друга знают, поддерживают. Люблю футбол, и вот как-то смотрел на матч «Факела», и в голове что-то переключилось. Понял – мое!

А еще в фильме есть сюжет про девушку, придумавшую мерч «Наглецы из Воронежа», разговор с болельщиком, который ходил на футбол в нашем городе еще в 50-х годах XX века, рассказы игроков «Факела», как они относятся к такой поддержке. Словом, немало интересного. Полную версию фильма смотрите ниже