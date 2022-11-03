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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:58

Воронежцев приглашают на ярмарку молочных козьих продуктов

Она пройдет в выходные в парке «Дельфин»
Ирина КАЗАНИНА
Гости смогут пообщаться с животными

Гости смогут пообщаться с животными

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ближайшие выходные, 5 и 6 ноября, в воронежском парке «Дельфин» пройдет ярмарка молочных козьих продуктов. Мероприятие продлится четыре часа – с 12 до 16.

Гости смогут не только приобрести понравившиеся продукты, но также пообщаться с владельцами коз и их питомцами. Животных разрешат погладить, поиграть с ними, сфотографироваться и даже покормить. Козлята будут рады угощениям. Прихватите с собой морковку, яблоки или сухарики, чтобы угостить малышей!