В Воронеже молодой человек, рисовавший на домах рекламу наркотиков, заплатит 24 тыс рублей штрафов

Мировой суд Левобережного района осудил воронежца, рисовавшего рекламу наркотиков на стенах домов. 19-летнего молодого человека оперативники поймали за нанесением трафаретных сообщений на фасад здания. Полицейские ликвидировали 6 надписей, который сделал нарушитель аэрозольной краской с помощью трафарета. В Роскомнадзор направили данные сайта, занимавшегося продажей дури - с целью блокировки указанных ресурсов.

А воронежца осудили за шесть эпизодов пропаганды наркотических средств. Его оштрафовали на 24 тысячи рублей.