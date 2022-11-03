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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 10:50

В Воронеже молодой человек, рисовавший на домах рекламу наркотиков, заплатит 24 тыс рублей штрафов

Парня осудили за пропаганду запрещенных веществ
Ярослав ИВАНОВ

Мировой суд Левобережного района осудил воронежца, рисовавшего рекламу наркотиков на стенах домов. 19-летнего молодого человека оперативники поймали за нанесением трафаретных сообщений на фасад здания. Полицейские ликвидировали 6 надписей, который сделал нарушитель аэрозольной краской с помощью трафарета. В Роскомнадзор направили данные сайта, занимавшегося продажей дури - с целью блокировки указанных ресурсов.

А воронежца осудили за шесть эпизодов пропаганды наркотических средств. Его оштрафовали на 24 тысячи рублей.