В Воронежской области продлят программу догазификации частных домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Стало известно о решении продлить программу социальной догазификации после 2022 года. Напомним, программа стартовала в 2021 году и предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

В Воронежской области в очереди на догазификацию числятся 8558 домовладений. Заявки на участие в программе можно подать через 39 филиалов АУ «МФЦ», через сайт ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и единый портал государственных услуг.

В качестве дополнительной меры для отдельных категорий граждан в регионе действует поддержка в денежной компенсации или субсидии за газификацию жилого помещения по выбору гражданина. Размер компенсации или субсидии составляет 100 тысяч рублей.