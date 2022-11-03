Воронежскую телебашню раскрасят в цвета российского триколора

фото Воронежского ОРТПЦ

4 ноября на телебашне воронежцы увидят световое шоу, посвященное Дню народного единства.

С 18.00 до 23.00 объект окрасится в цвета российского триколора, а также в народные узоры – традиционные русские принты росписи и вышивки.

Архитектурно-художественную подсветку, превратившую телебашню в одну из главных городских достопримечательностей, смонтировали в 2018 году. Она стала своеобразным подарком к 60-летию с начала регулярного телевещания в Воронеже. Система освещения состоит из почти 4500 светильников и 12 прожекторов, размещенных по всей 180-ти метровой высоте. Она позволяет воспроизводить различные тематические видеосценарии и светодинамические эффекты, сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».