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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:16

В Воронеже завершили ремонт аварийного водовода на улице Небольсина

Работы продолжались несколько дней
Ирина КАЗАНИНА
Фото "РВК-Воронеж"

Фото "РВК-Воронеж"

Фото: Предоставлено

Специалисты «РВК-Воронеж» завершили ремонт водоводе диаметром 400 мм в районе дома №21 по ул. Небольсина на территории парка «Южный». Об этом рассказали в пресс-службе компании. Уже в 4 часа утра в дома начали подавать воду.

На месте порыва трубы, залегающей на глубине 3 метров, установили свертную муфту. Теперь рабочие начали засыпать котлован и приступили к благоустройству территории. Эту работу обещают завершить 4 ноября.

Наомним, ремонтные работы на аварийном участке трубы продолжались с конца октября.