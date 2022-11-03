Воронежцы собрали для питомцев зоопарка две тонны овощей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский зоопарк подвел итоги конкурса «Самый крупный овощ». Горожане приносили плоды со своих огородов для кормления питомцев зоопарка и питомника «Червленый Яр». Всего было собрано 1150 кг кормовой тыквы, 600 кг яблок, 200 кг моркови и несколько ведер свеклы, капусты и картофеля, рассказали организаторы акции. Все это богатство поместят в овощехранилище и будут в течение зимы выдавать животным.

- Всем участникам акции мы выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку. Наши питомцы всегда сыты, финансирования хватает, но от такой адресной помощи мы никогда не отказываемся, - рассказали в зоопарке.

В акции приняли участие ребята из Воронежа, Аннинского и Рамонского районов. Победителей конкурса на самый большой овощ ждут дипломы и пригласительные билеты в зоопарк.