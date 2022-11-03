В Воронеже будут судить «всеядного» вора

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Любой уважающий себя вор специализируется на чем-то одном, а самые продвинутые – даже имеют "фирменный" почерк. Но 25-летний житель Южного района Воронежа не гнушался ни чем. На его счету игровая приставка за 40 тысяч, которую он взял на прокат по объявлению, а потом продал. Два велосипеда стоимостью 10 и 15 тысяч рублей. А также мобильник за 10 тысяч, похищенный у знакомого во время совместного распития спиртного.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что похищенное имущество он продавал. Один из украденных велосипедов нашли и изъяли в ломбарде.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и ждет своей участи, которую определит суд. Расследование в отношении него завершилось, материалы дела передали для принятия решения.