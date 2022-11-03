В Воронежской области за сутки от коронавируса выздоровели почти двое больше людей, чем заболели

Похоже, эпидемия СOVID-19 постепенно затухает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сообщили данные по заболеваемости СOVID-19 на утро четверга, 3 ноября.

По данным Роспотребнадзора, на этот раз за 24 часа заразился 101 житель Воронежской области, 13 человек попали в больницы. Напомним, на утро 2 ноября заболевших было чуть больше – 106. Тогда был госпитализирован 31 из них.

Умер от последствий СOVID-19 один человек. Столько же, сколько и на утро 2 ноября.

В то же время выздоровели еще 198 человек – без малого вдвое больше, чем заболели. На утро 2 ноября, напомним, с коронавирусом справились гораздо меньше наших земляков – 124.