Количество пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Воронеже выросло до 7 человек

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В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области уточнили количество пострадавших в аварии с ПАЗом маршрута №113, произошедшей накануне на улице Острогожской. Напомним, в аварии с участием трех машин - «Пежо Партнер», «Лада Гранта» и ПАЗ погиб водитель иномарки.

Согласно свежим данным полиции, в больницу попали семеро пассажиров маршрутного автобуса - четверо мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет, девочка 7 лет и женщины 30 и 65 лет.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

К расследованию причин и обстоятельств происшествия также подключилась прокуратура.