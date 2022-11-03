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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 8:35

Количество пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Воронеже выросло до 7 человек

Среди них пятеро детей
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области уточнили количество пострадавших в аварии с ПАЗом маршрута №113, произошедшей накануне на улице Острогожской. Напомним, в аварии с участием трех машин - «Пежо Партнер», «Лада Гранта» и ПАЗ погиб водитель иномарки.

Согласно свежим данным полиции, в больницу попали семеро пассажиров маршрутного автобуса - четверо мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет, девочка 7 лет и женщины 30 и 65 лет.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

К расследованию причин и обстоятельств происшествия также подключилась прокуратура.