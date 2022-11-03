После обращения жильцов в ГЖИ коммунальщики заменили протекающую трубу в подвале воронежского дома

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области Фото: Предоставлено

Государственная жилищная инспекция провела проверку по жалобе жильцов многоэтажного дома № 1 по ул. Владимира Невского. Люди сообщили, что подвал постоянно залит содержимым канализации, присутствует жуткий канализационный запах, сырость и грязь.

Когда по указанному адресу пришел инспектор ГЖИ, он застал в подвале рабочих УК, которые меняли участок системы водоотведения от стены многоквартирного дома до канализационного колодца. По информации управляющей организации очистить трубопровод механизированным способом было невозможно.

После завершения работ в подвальном помещении провели дезинфекцию и оно стало чистым.