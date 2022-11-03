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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:12

После обращения жильцов в ГЖИ коммунальщики заменили протекающую трубу в подвале воронежского дома

И провели дезинфекцию помещения
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото: Предоставлено

Государственная жилищная инспекция провела проверку по жалобе жильцов многоэтажного дома № 1 по ул. Владимира Невского. Люди сообщили, что подвал постоянно залит содержимым канализации, присутствует жуткий канализационный запах, сырость и грязь.

Когда по указанному адресу пришел инспектор ГЖИ, он застал в подвале рабочих УК, которые меняли участок системы водоотведения от стены многоквартирного дома до канализационного колодца. По информации управляющей организации очистить трубопровод механизированным способом было невозможно.

После завершения работ в подвальном помещении провели дезинфекцию и оно стало чистым.