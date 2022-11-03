Под Воронежем иномарка после столкновения с грузовиком влетала в дерево

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

2 ноября в 20.10 в Новоусманском районе на дороге в село Александровка 42-летний мужчина на автомобиле «Чери Тигго» столкнулся с грузовиком «Вольво FH TRUCK», под управлением 29-летнего жителя Белгородской области. После удара иномарку выбросило в кювет, где она столкнулась с деревом.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легкового автомобиля - 52-летняя и 71-летняя жительницы Воронежа. С места аварии их доставили в больницу.

Полицейские организовали проверку по факту ДТП.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки произошло 92 ДТП, из них 71 - в Воронеже. В 7 авариях пострадали 14 и погибли 3 человека.