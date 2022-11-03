Воронежский заповедник отложил переход на зимнее время до окончания ноябрьских праздников

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация Воронежского заповедника отложила на несколько дней переход на зимний режим работы.

- Пока еще не холодно, природа открывается нам в своих самых ярких красках, а снег не скрыл от пытливого взгляда экотропы Воронежского заповедника, приглашаем всех в гости на экологические объекты Центральной усадьбы, - сообщили в заповеднике.

В ноябрьские праздники заповедник будет работать 4,5 и 6 числа. В эти дни для гостей будут доступны Музей природы, Бобровый городок, Музей В.М. Пескова, экологическая тропа «Черепахинская» - 9.00 до 18.00 часов без перерыва. Музей пожаров ждёт посетителей со среды по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часов, фиксированное время сборной экскурсии 14:00.

Купить билеты можно в кассах, расположенных в здании Музея природы с 9.00 до 17.30. Сувенирные лавки также ждут вас до шести часов вечера.

Выходным днем станет 7 ноября.