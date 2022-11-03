В аварии погиб глава сельского поселения Воронежской области

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Вечером 2 ноября на федеральной трассе «Дон» в Бобровском районе «Мицубиси Лансер» на полном ходу врезался в КамАЗ, который выезжал с обочины. За рулем иномарки находился 51-летний глава Озерского сельского поселения Бутурлиновского района Владимир Загонов. В результате ДТП он и его пассажир, предположительно – жена, получили смертельные травмы и погибли на месте аварии.

Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с гибелью Владимира Загонова:

- Владимир Анатольевич был достойным руководителем и человеком. Последние 12 лет отвечал за организацию его развития и решение проблем земляков. Во многом благодаря Владимиру Анатольевичу Озерское поселение признавалось лучшим муниципальным образованием Воронежской области. Если бы не трагическое происшествие, он мог бы сделать еще много полезного для малой родины и всего Бутурлиновского района.