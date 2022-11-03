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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:39

В Воронеже суд потребовал убрать самовольную пристройку у дома с башней на Девицком выезде

Она возведена с нарушением закона на территории объекта культурного наследия
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления по охране культурного наследия Воронежской области

Фото управления по охране культурного наследия Воронежской области

Фото: Предоставлено

В 2021 управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области обнаружило самовольную постройку (возведение второго этажа ранее существовавшего одноэтажного здания) на земельном участке на улице Кольцовская, 82а. Постройка, как оказалось, расположена в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с башней, а также на земельном участке объекта культурного наследия. В управлении отметили, что строительство осуществлялось с нарушением закона. Поэтому управление направило в мэрию уведомление.

На днях суд вынес решение, обязывающее собственника постройки привести ее в соответствии с параметрами одноэтажного индивидуального жилого дома с учетом требований закона.