В Воронеже суд потребовал убрать самовольную пристройку у дома с башней на Девицком выезде

Фото управления по охране культурного наследия Воронежской области Фото: Предоставлено

В 2021 управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области обнаружило самовольную постройку (возведение второго этажа ранее существовавшего одноэтажного здания) на земельном участке на улице Кольцовская, 82а. Постройка, как оказалось, расположена в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с башней, а также на земельном участке объекта культурного наследия. В управлении отметили, что строительство осуществлялось с нарушением закона. Поэтому управление направило в мэрию уведомление.

На днях суд вынес решение, обязывающее собственника постройки привести ее в соответствии с параметрами одноэтажного индивидуального жилого дома с учетом требований закона.