Воронежские поликлиники в праздники будут закрыты два дня

График работы медучреждений опубликовали в Облздраве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В облздраве рассказали, как будут работать воронежские медицинские учреждения в праздничные дни. Так, для поликлиник предусмотрели два выходных – 4 и 6 ноября. 5 ноября они будут работать по графику субботнего дня.

Стационары города и области продолжат работать в круглосуточном режиме, как и скорая медпомощь и медицина катастроф. Таким образом обеспечение лечебного и диагностического процесса останется непрерывным.

В облздраве отметили, что с подробным графиком работы конкретной медорганизации можно ознакомиться на нее сайте или в регистратуре.