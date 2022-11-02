На организацию здравпункта в воронежском райцентре потратят до 2,7 млн рублей

В Россоши капитально отремонтируют нежилые помещения для организации здравпункта. Власти приступили к поиску подрядчика. Начальная максимальная цена контракта 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 2 ноября.

Здравпункт будет расположен на улице Пролетарская,156 помещение 1. Подрядчик должен будет провести демонтажные и отделочные работы, отремонтировать входную группу, вентиляцию, водоснабжение и отопление. Кроме того, в планах электромонтажные работы, установка пожарной сигнализации и проведение интернета.

Работы завершат до 4 апреля 2023 года. Заявки на участие в тендере принимают до 9 ноября, а подрядчика определят 11 ноября.