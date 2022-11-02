В Воронеже проверят работу системы оповещения

Воронежцы услышат сирены во вторник, 8 ноября. Проверку систем оповещения в этот день проведет областное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность». Сирены включат в 12.00. При этом вещание телеканалов и радиостанций прерывать не будут.

Напомним, в октябре масштабную проверку работы системы оповещения отменили по всей стране, в том числе в Воронежской области. Такое решение принял глава МЧС России Александр Куренков. В ведомстве это объяснили сложной геополитический обстановкой и проведением спецоперации.