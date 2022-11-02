Расследование ДТП с участием маршрутки и двух автомобилей проконтролирует прокуратура

Пассажирам маршрутки оказывают помощь Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Прокуратура взяла на контроль разбирательство по ДТП на Острогожской, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. На дороге в микрорайон Шилово столкнулись «Peugeot», «Лада Гранта» и ПАЗ маршрута №113кт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 2 ноября.

Напомним, авария произошла сегодня в 14.40. По предварительным данным, 23-летний водитель «Peugeot» выехал на встречную полосу, где столкнулся с ПАЗом. От удара автобус врезался в проезжающий мимо автомобиль «Лада Гранта». Водитель «Peugeot» погиб на месте до приезда скорой помощи. Травмы получили шестеро пассажиров маршрутки. Они обратились за помощью к медикам.