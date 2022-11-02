Выплаты в 120 тыс. не получили 0,8% мобилизованных воронежцев

Информация должна поступить в департамент соцзащиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выплаты в 120 тыс. не получили еще 0,8% мобилизованных жителей Воронежской области. Данные по ним уточняют в военном комиссариате. Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 2 ноября.

После того, как комиссариат передаст информацию в департамент социальной защиты, мобилизованным начислят выплаты в течение суток.

- Отдельно правительство Воронежской области официально обратится в Министерство обороны РФ для проработки возможности перевода денег мобилизованными своим семьям через систему военно-полевого банка, - рассказали в правительстве.

Напомним, губернатор Александр Гусев заявил, что все мобилизованные, данные по котором уже поступили из комиссариата, выплаты получили. О том, как работает механизм поддержки, а также, почему может возникнуть задержка, ранее подробно рассказала глава департамент соцзащиты Ольга Сергеева.