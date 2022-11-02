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НовостиСпорт2 ноября 2022 14:49

В Воронеже власти рассказали, возможна ли масштабная реконструкция поля Центрального стадиона профсоюзов

Оказалось, что по крайней мере в ближайшем будущем ее проводить не будут
Юрий КОЗЛОВ
Качество поля Центрального стадиона профсоюзов пока очень далеко от идеального.

Качество поля Центрального стадиона профсоюзов пока очень далеко от идеального.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Качество поля Центрального стадиона профсоюзов вызывает критику тренеров и игроков почти всех команд Премьер-лиги, приезжавших в наш город. А футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко (кстати, родившийся в Воронеже) после матча Кубка заявил, что такая «поляна» больше подходит для выращивания картошки.

Мы поинтересовались в областном правительстве, ждет ли поле реконструкция в ближайшем будущем. В региональном департаменте физической культуры и спорта нам ответили так:

- По состоянию на 27 октября специалисты ГБУ ВО «Спортсооружения» за счет денег областного бюджета завершили работы по ремонту футбольного поля на Центральном стадионе Профсоюзов. В частности, отремонтировали штрафные, системы орошения и подогрева, а также ливневого дренажа. Сделали это в соответствии с договором безвозмездного пользования между организацией «Спортсооружения» и областным клубом профсоюзов.

По части реконструкции поясняем, что Центральный стадион Профсоюзов является частной собственностью. В рамках заключенного договора, пользователь объекта (ГБУ ВО «Спортсооружения») имеет право расходовать бюджетные денег только на проведение текущих ремонтных работ без капитальных вложений. А именно их предполагает масштабная реконструкция.

Таким образом, качество поле на главном стадионе Воронежа в обозримом будущем не изменится. Видимо, снова острые на языки футбольные деятели дадут советы, для каких сельскохозяйственных работ оно больше подходит, чем для футбола.