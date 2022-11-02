В Воронежской области на берегу реки Дон разместили размывной грунт и уничтожили деревья

Нарушения выявили экологи правительства Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Хохольском районе в водоохранной зоне при земельных работах разместили размываемые грунты на берегу. Это может привести к загрязнению реки. Нарушения выявили сотрудники департамента природных ресурсов и экологии в селе Рудино Гремяченского сельского поселения. Об этом сообщили в департаменте в среду, 2 ноября.

Кроме того, во время работ уничтожили зеленые насаждения в полезащитной лесной полосе. Сотрудники департамента направили информацию о нарушениях в Росприроднадзор и районную администрацию. Там должны проверить законность использования участка и уничтожения деревьев.

Также так как нарушения могут привести к ухудшению условий обитания рыб, жалобу направили в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.